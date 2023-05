„Skandal“: Wiens ÖVP-Chef nach ORF-Sendung sauer

Auslöser für seine Kritik ist die jüngste „Report“-Folge mit dem Wiener ÖVP-Chef auf (Un-)Sicherheitstour durch Favoriten. Was war passiert? Mahrer prangert an, dass ihn ein Kamerateam eine Stunde im Dauerinterview bzw. beim Gespräch mit besorgten Bürgern begleitete - davon ausgestrahlt wurden in der Sendung aber lediglich drei Minuten, wie der Ex-General eher verloren durch den Bezirk läuft, und ohne einzige kritische Stimme geschnitten.