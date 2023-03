„Syrer, Afghanen, Araber haben Macht übernommen“

„Man kann aktuell am Brunnenmarkt nicht von einer bereichernden kulturellen Vielfalt sprechen, wenn in Österreich, in Wien, österreichische Kultur nicht mehr vorhanden ist“, konstatierte der Wiener ÖVP-Chef auch in einer Aussendung. Der Markt mit seinem traditionell internationalen Angebot stellt für Mahrer ein „Sinnbild gescheiterter Integration“ dar. Außerdem sei der Bereich in Richtung Gürtel eine Unsicherheitszone geworden, in dem Drogenhandel ein Problem darstelle, befand er.