Italientief mit Dauerregen und erster großer Mure

Nur ein Sommertag mit mehr als 25 Grad (am vergangenen Donnerstag in Innsbruck) – wer an Baden oder Grillen denkt, wurde bisher in Tirol enttäuscht. Im Gegenteil: Im Westen Österreichs fiel laut dem Wetterdienst UBIMET schon mehr als die Hälfte des üblichen Mai-Niederschlages und es fehlen rund 30 Prozent der „normalen“ Sonnenstunden.