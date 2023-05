Doppelte Freude bei den Schneeleoparden

Zoos für den Artenerhalt

Mit den zwei Jungtieren gibt es im Salzburger Zoo erstmals seit vier Jahren wieder Nachwuchs bei den Raubkatzen, die in den Hochgebirgen Zentralasiens beheimatet sind. Ein wichtiges Zeichen für diese Gattung, laut der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation existieren in ihrer Heimat, aufgrund von Wilderei und illegalem Handel nur mehr zwischen 2710 und 3386 erwachsene Schneeleoparden. Für den Artenerhalt gewinnen Tiere in Zoos immer mehr an Bedeutung.