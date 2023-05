Rauch auf Kriegsfuß mit dem Handel: „Mir reicht‘s“

„Goldene Brücke“ war nicht tragfähig

Der am Montag krachend gescheiterte Lebensmittel-Gipfel sei der Versuch einer „goldenen Brücke“ gewesen. Bei den Bauern würden die Preise sinken, das komme aber nicht an der Supermarkt-Kasse an. Ähnlich verhalte es sich bei den Energiekonzernen, die jede Erhöhung am Weltmarkt an die Konsumenten weitergeben würden, Senkungen aber nur sehr langsam.