Teuerung: Regierung plant doch weitere Maßnahmen

Nach dem völlig ergebnislosen Lebensmittel-Gipfel zu Wochenbeginn hat die harte Kritik an der Regierung anscheinend Früchte getragen: Nun soll es doch ein Anti-Teuerungs-Paket geben, das Kanzler und Vizekanzler schon am Mittwoch vorlegen wollen. Darin seien Anti-Teuerungs-Maßnahmen im Bereich Lebensmittel und Energie enthalten, hieß es am Dienstagabend.