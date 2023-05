Leerstandsabgabe soll im Ländle schon bald kommen

Vorarlberg steht vor der Einführung einer Leerstandsabgabe. Bereits seit geraumer Zeit ist eine Novelle des Zweitwohnsitzabgabe-Gesetzes in der Begutachtung, die das Wort Leerstandabgabe zwar nicht verwendet, de facto aber eine solche einführen will. Und zwar sollen Eigentümer für Wohnungen, die mehr als ein halbes Jahr nicht als Hauptwohnsitz gemeldet sind, in Zukunft Abgaben an die Gemeinde zahlen müssen.