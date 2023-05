Vater von Sohn im Heizungsraum eingesperrt

Wegen finanzieller Dinge eskalierte ein Streit zwischen Vater und Sohn am Montagabend. Der Sohn gab an, dass es im Laufe der Auseinandersetzung zu Handgreiflichkeiten gekommen sei, woraufhin er den 71-Jährigen im Heizraum einsperrte. Aus Sorge um ihren Gatten alarmierte die Ehefrau, die sich zu diesem Zeitpunkt in London befand, die Polizei.