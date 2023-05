Drogenlenker (45) hatte Pistole im Handschuhfach

Es war schon am 27. April, als gegen 16.45 Uhr eine Zivilstreife der Kriminaldienstgruppe Braunau einen Pkw bemerkte, der auf einem Supermarktparkplatz in Braunau abgestellt war und der Lenker im Fahrzeug wartete. Kurz darauf konnten die Beamten beobachten, wie ein zweites Fahrzeug dazukam und der Lenker des parkenden Pkws in das Fahrzeug zustieg. Die beiden Männer hantierten schließlich im Fahrzeug.