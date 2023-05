Ralf Schumacher schimpft: „Die sind ja Idioten!“

„Das ist nicht akzeptabel“

Wie mit einer Dampfwalze seien er und Moderator Peter Hardenacke mit „hoher Brutalität“ beiseitegedrängt worden, so Schumacher in der Sky-Kolumne. „Das ist einfach nicht akzeptabel. Ich habe während der Live-Übertragung in die Kamera gesagt, dass das Idioten sind. Dazu stehe ich auch. Wir werden uns mit der Formel 1 darüber in Verbindung setzen. Das ist das erste Mal in über 20 Jahren Formel 1 gewesen“, schimpfte Schumacher.