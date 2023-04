Europaparlament stimmte für Visabefreiung Kosovos

Der Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss, bezeichnete den Kosovo in einer Aussendung gar als „gescheiterten Staat, der auch nichts in der EU verloren hat.“ Die sicherheitspolitische Lage sei fragwürdig. Das österreichische Außenministerium begrüßte das Votum auf Twitter und sprach von einem „wichtigen Meilenstein“ für die EU-Perspektive. „Der nächste Schritt ist das Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen mit Serbien. Auch in diesem Bereich kann der EU-Dialog den notwendigen Beitrag zur Entspannung bringen“, wagte SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder einen Ausblick.