Gerichtsvollzieher auf Baustelle attackiert

Am Montagmorgen rückte der Gerichtsvollzieher zum Grundstück des 39-jährigen Kroaten an. Er wollte eine Ziegelmauer abreißen lassen. Das wollte der Besitzer scheinbar mit allen Mitteln verhindern. „Der Kroate verhielt sich während der Arbeiten äußerst provokant und zeigte sich nicht einsichtig“, so die steirische Polizei.