Vom Stillen profitieren Kind und Gesellschaft

Stillen läuft für Mutter und Kind oft nicht so ab wie in Ratgebern beschrieben. Damit stillende Frauen bei Problemen wie Milchstau, Stillstreik oder Gewichtsabnahme des Säuglings Unterstützung bekommen, stehen im Krankenhaus Eisenstadt geprüfte Still- und Laktationsberaterinnen beratend zur Seite. Um das Service in Anspruch nehmen zu können, braucht es nur eine Überweisung durch den Hausarzt oder Gynäkologen sowie eine Terminvereinbarung, sagt Sonja Kabrt, die führende Hebamme und Stationsleiterin für Geburten: „Die WHO empfiehlt, Babys bis zum sechsten Monat voll zu stillen und das Stillen mindestens bis zum Alter von zwei Jahren fortzusetzen, weil es Mutter und Kind vor Krankheiten schützt.“