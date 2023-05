Gewitter: Überschwemmungen fordern Feuerwehren!

Die Gewitterfront, die am Sonntag über Kärnten zieht, verursachte gleich auch mehrere Überschwemmungen. Vor allem in Unterkärnten - in Wolfsberg und Völkermarkt mussten die Einsatzkräfte ausrücken. „Wir haben etwa 15 Einsätze, es sind Keller und Straßen, Felder überschwemmt“, heißt es von der Landesalarm- und Warnzentrale.