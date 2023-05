Schussattacke in Geschäft war blutige Abrechnung

Düstere Erinnerungen an den Fall Kahraman

Keine drei Monate ist es her, da erschütterte ein ähnlich gelagertes Schussattentat bereits den Bezirk Simmering. Am 8. Februar richtete Orhan S. den ehemaligen Team-Kicker Volkan Kahraman mit einem Kopfschuss auf offener Straße hin und sich im Anschluss an die Wahnsinnstat selbst - die „Krone“ berichtete ausführlich. Unmittelbar davor kam es in einem Café in der Etrichstraße zu einer Aussprache zwischen Opfer und Täter, die seinerzeit als gute Freunde galten.