Saisonende für Knipser auf Jagd nach Allzeitrekord

Endspiele für Dauerbrenner aus dem Lungau

Dafür ist Tamsweg im Hoch, das derzeit Rang sieben belegt, der den Klassenerhalt sicher würde. „Wir haben das vierte Endspiel in Folge gewonnen“, sagte Coach Davare. Im fünften kommt am Sonntag Titelanwärter Berndorf. Die Lungauer stellen übrigens die Dauerbrenner der 1. Landesliga: Stefan Gautsch (238 Einsätze) führt ein Spiel vor Teamkollege Alexander Lischent. Dahinter teilen sich Andreas Jäger und Roman König mit je 217 Spielen Platz drei. Auch klar: Alle vier waren beim Auswärtssieg in Anthering dabei.