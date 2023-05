Israelis rissen palästinensische Schule ab

Israelische Behörden haben am Sonntag eine Schule in einem Dorf nahe Betlehem niedergerissen. Begründet wurde die umstrittene Aktion mit fehlender Baugenehmigung und einer Einsturzgefahr. Auch die EU hatte den Bau der Schule mitfinanziert. In Brüssel herrscht Entsetzen über die Strafmaßnahme.