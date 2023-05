Raketen aus Gaza-Streifen auf Israel abgefeuert

„Unser Kampf geht weiter, und der Feind wird einmal mehr erkennen, dass seine Verbrechen nicht ohne Antwort bleiben werden“, sagten Mitglieder des Islamischen Jihad. Kurz vor dem Raketenbeschuss war ein prominentes Mitglied der Gruppe nach einem Hungerstreik im Gefängnis gestorben. Khader Adnan sei am Dienstag nach 87 Tagen ohne Nahrung tot in seiner Zelle aufgefunden worden, teilte die Gefängnisbehörde mit. Adnan habe medizinische Behandlungen verweigert, sei aber regelmäßig in ein ziviles Krankenhaus gebracht worden. „Für ihn gab es offenbar nur Freilassung oder Tod“, hieß es aus dem Gefängnis.