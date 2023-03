Amnesty: „Doppelmoral“ bei Menschenrechten

China nicht verurteilt

Als Beispiele werden Äthiopien und Myanmar genannt. Die „Doppelmoral des Westens“ habe Regierungen wie in China, Ägypten und Saudi-Arabien „die nötige Deckung“ gegeben, um Kritik an ihrer Menschenrechtsbilanz auszuweichen. Obwohl in China im Vorjahr massive Menschenrechtsverletzungen gegen die Uigurinnen und Uiguren begangen worden seien, sei Peking einer internationalen Verurteilung durch die Generalversammlung, den Sicherheitsrat und den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen entkommen.