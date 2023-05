Nach einem Monat im Spital: Berlusconi zeigte sich

Über vier Wochen nach seiner Einlieferung in eine Mailänder Klinik zur Behandlung einer Lungenentzündung und einer chronischen Leukämie hat sich Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi am Samstag in einem Video gezeigt, das anlässlich eines Parteitags seiner Gruppierung Forza Italia in Mailand aufgenommen wurde. Das Video mit Berlusconis Botschaft an die Forza-Italia-Aktivisten wurde beim Parteitag mit Enthusiasmus begrüßt.