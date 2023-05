„Mit Kellnern finanzierte ich mir meinen Flügel“

Elisabeth Fuchs wurde 1976 in Kirchdorf an der Krems (OÖ) geboren. Sie studierte Orchesterdirigieren, Chordirigieren, Oboe, Schulmusik und Mathematik in Salzburg und in Köln. Im Alter von 22 Jahren gründete sie die Philharmonie Salzburg. Ein großes Anliegen ist der Dirigentin die Musikvermittlung an junges Publikum. So gründete sie im Jahr 2007 etwa die Kinderfestspiele Salzburg. Elisabeth Fuchs lebt mit ihren beiden Kindern in der Stadt Salzburg.