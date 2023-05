Alko-Unfälle nehmen in der Steiermark stark zu

„Die paar Kilometer gehen schon“ oder „Ich spüre eigentlich eh nichts“ - es sind Sätze wie diese, die allzu oft in Tragödien enden. Sieben Menschen mussten letztes Jahr in der Steiermark bei Alko-Unfällen ihr Leben lassen, 627 wurden verletzt - oft mit lebenslangen Folgen. Solche Vorfälle sind in der Steiermark nach der Pandemie wieder massiv angestiegen und bewegen sich auf einem traurigen Rekordhoch (siehe Grafik). Bei fast zehn Prozent aller Verkehrsunfälle im letzten Jahr war laut Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) Alkohol im Spiel.