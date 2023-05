Unfall! Roglic verliert nächsten Helfer beim Giro

Damit setzte sich die Serie von Ausfällen in der niederländischen Topmannschaft fort. In den vergangenen Tagen hatten bereits Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss (NOR), Bergspezialist Robert Gesink (NED) und dessen Landsmann Jos van Emden passen müssen. Im Vorfeld war auch der ursprünglich vorgesehene Wilco Kelderman (NED) wegen einer Verletzung ausgetauscht worden. Der Giro startet am Samstag (ab 13.50 Uhr) mit einem Einzelzeitfahren über 19,6 Kilometer.