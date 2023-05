Rad-Star wegen Corona besorgt: „Tragt eine Maske“

„Es ist immer beängstigend, wenn Fahrer ausgeschlossen werden, vor allem durch Covid. Ich denke, dass wir es wie bei der letzten Vuelta machen. Maske tragen, vorsichtig sein, öfter die Hände waschen. Wir werden versuchen, so weit wie möglich in unserer Blase zu bleiben“, ergänzte Evenepoel. Im Radsport gibt es in dieser Saison keine Corona-Beschränkungen mehr.