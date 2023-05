Brand in südrussischer Öl-Raffinerie ausgebrochen

Erst in der Nacht auf Donnerstag war in der Raffinerie Ilski nahe dem Schwarzmeerhafen Noworossijsk ein Brand ausgebrochen. Zunächst war unklar, wer hinter dem Drohnenangriff steckte. Internationale Beobachterinnen und Beobachter vermuten, dass eine ukrainische Gegenoffensive vorbereitet werde. Das ukrainische Militär bekennt sich wiederum nur selten zu Drohnenangriffen auf Infrastruktur und militärische Ziele in Regionen nahe der russischen Grenze.