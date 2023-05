Angriff auf Nachschubweg, Grenzdorf unter Beschuss

Am Dienstag sollen ukrainische Streitkräfte nach Angaben von Gouverneur Bogomas ein Dorf in der Region Brjansk beschossen haben. „In der Früh haben die Streitkräfte der Ukraine das Dorf Kurkowitschi im Bezirk Starodub beschossen“, schrieb der Gouverneur via Telegram. Verletzte habe es nicht gegeben. In einem Haus sei aber ein Feuer ausgebrochen. Die Ukraine hat sich bisher nicht zu den mutmaßlichen Angriffen geäußert. Allerdings wirft die Regierung in Kiew Russland eine veränderte Taktik mit gezielten Raketenangriffen auf Wohngebiete vor. „Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie direkte Angriffe eben auf zivile Mehrfamilienhäuser oder Orte ausführen, an denen es viele Häuser der Zivilbevölkerung gibt“, sagte der Berater des Präsidentenbüros Mychajlo Podoljak in der Nacht zum Dienstag im ukrainischen Fernsehen. Moskau wolle dadurch unter anderem eine verfrühte Gegenoffensive Kiews provozieren.