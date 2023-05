VdB in London - und trommelt dort für Klimaschutz

Klimaschutz in Großbritannien und Österreich

Beim runden Tisch mit dem hochrangigen Politiker ging es darum, Umwelt und Klima aktiv in Entscheidungen in der Finanzwelt einzubeziehen. Zukunftsorientierte Investitionen in nachhaltige Projekte und Produkte sollen beschleunigt werden. In Großbritannien wie in Österreich.