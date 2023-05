Wie schafft man es mit 55 Jahren so fit zu sein?

„Kalendarisch bin ich zwar 55, von der Trainingsleistung her bin ich aber 20“, sagt Gerald Will schmunzelnd. Wobei hinter dieser Aussage auch viel Wahrheit steckt. Denn der Welser startet heute mit der WM im Crosstriathlon auf Ibiza in seine 37. Saison und fühlt sich nicht weniger fit als in seinen Blütejahren. „Auf nationaler Ebene kann ich bei den stärksten Elite-Athleten noch mithalten“, so der Lehrer und Fitness-Trainer, der in der Mastersklasse die nächste WM-Medaille anpeilt.