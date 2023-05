So schwer hatte es Christina Ricci als Kinderstar

„Professionellste Leute am Set“

Gleichzeitig ist sie sich sicher, dass Kinderstars ihren Schauspielkollegen in professioneller Hinsicht weit voraus sind. „Ich finde es interessant, denn immer, wenn ich mit jemandem arbeite, der ein Kinderschauspieler war, sind sie die professionellsten Leute am Set“, weiß Ricci. „Sie sind die Leute, die verstehen, welche Opfer sie bringen müssen. Sie sind immer am besten vorbereitet und am anpassungsfähigsten, was die Arbeit mit ihnen angeht.“