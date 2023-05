Streit an Tesla-Ladestation endete tödlich

Schussopfer war ebenfalls bewaffnet

Zunächst nahmen die Ermittler an, die beiden Männer könnten sich um einen Ladeplatz gestritten haben, ehe die Situation eskalierte. In einem Video war zu sehen, dass die Station gut besucht war. Doch es stellte sich heraus, dass das Schussopfer ebenfalls bewaffnet gewesen war. Am Boden des Tatorts wurde eine Schusswaffe am Boden gefunden, die dem 33-Jährigen gehört haben könnte.