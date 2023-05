FPÖ ist zurück in Halleiner Gemeindevertretung

Es ist ein Makel für die derzeit so erfolgsverwöhnten Salzburger Freiheitlichen. Die Blauen sind seit 2019 nicht mehr Teil der Halleiner Gemeindevertretung. Zur Erinnerung: Ex-Stadtchef Oliver Mitterlechner zerstritt sich mit der FPÖ-Spitze um Marlene Svazek und flog aus der Partei. Er und seine Mitstreiter gründeten daraufhin die „Basis“ – und sitzen seither für eben diese in der Gemeindevertretung. Das ändert sich schon in wenigen Wochen.