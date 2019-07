FPÖ wirft Halleiner Kritiker aus der Partei

Der Beschluss fiel im Landesvorstand am späten Dienstagabend: Oliver Mitterlechner, zuvor Parteichef der Blauen in der Keltenstadt, wurde „nach wochenlanger Gesprächsverweigerung und Provokation“ ausgeschlossen. Er hatte öffentlich die rechten Umtriebe in der Partei kritisiert und war auch auf Landesparteichefin Marlene Svazek losgegangen. Zudem habe er die FPÖ Hallein nicht mehr als Teil der Landespartei gesehen.