Beratung für Schwangere wird intensiviert

Beratung auch an Schulen verstärkt möglich

Anschließend soll die Verbreitung der Materialien über Apotheker und Ärzte „deutlich forciert“ werden. Zudem verweist Rüscher in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit, in der Schule verstärkt Sexualberatung in den Unterricht einfließen zu lassen - das liegt derzeit in der Hand der Pädagogen.