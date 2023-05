Pkw landet am Dach im Bach: Mann schwer verletzt

Dramatische Szenen in der Tiroler Gemeinde Nassereith am Dienstag: Ein Einheimischer (74) kommt mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, kracht gegen die Leitschiene, wodurch das Fahrzeug durch die Luft geschleudert wird und am Dach in einem Bach landet. Während sich das Auto mit Wasser füllt, eilen Ersthelfer herbei.