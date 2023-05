Biblische Ölbäume ziehen in die Erlebnisgärten

Eigentlich ist dieser Kerl, so knorrig er auch ist, mit seinen 400 Jahren noch ein echter Jüngling. „Denn Gesellen wie er können 2000 – ja sogar 4000 Jahre alt werden. So Gott will, wird uns dieser wundersame Olivenbaum überleben!“, schildert Reinhard Kittenberger, der legendäre Hüter der „Erlebnisgärten“ in Schiltern bei Langenlois.