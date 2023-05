Sabaton: Geschichtsbuch mit verzerrten Gitarren

Historische Faktentreue

Mit den kriegslüsternen Texten und den maskulinen Auftritten befriedigt man offenbar so manch rustikale Sehnsüchte, wobei man in den deutschsprachigen Ländern inhaltlich und thematisch natürlich sehr schnell an den Pranger gestellt wird. So haben die sympathischen und grundsätzlich bodenständigen Schweden nicht nur Fans in unseren hiesigen Breitengraden. „Uns war es immer wichtig, historisch bei den Fakten zu bleiben. Dann kann man auch nicht falsch machen“, erklärt uns Drummer Hannes Van Dahl im Interview. Er ist seit zehn Jahren mit an Bord und bekräftigt, dass es bei den Skandinaviern niemals um eine bestimmte Richtungsauslegung ging. „Wir positionieren uns nicht, sind fernab jedweder Politik. Viele furchtbare Dinge sind aber nun einmal passiert und Fakt. Diese Dinge beleuchten wir, weil sie uns interessieren und weil wir sie musikalisch gut umsetzen können. Wir sind wie ein Geschichtsbuch mit verzerrten Gitarren und falsch verstanden wurden manche Songs von uns auch schon woanders.“