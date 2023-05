Pkw-Lenker (75) auf Alpweg tödlich verunglückt

Kurz vor 15 Uhr schlug am Sonntag ein Anrufer bei der Notrufzentrale in St. Gallen (Schweiz) Alarm. Ein Autolenker war auf dem Weg zur Elisalp verunglückt, der Lenker verstorben. Umgehend wurde ein Helikopter an die etwas abgelegene Unfallstelle im benachbarten Kanton St. Gallen beordert.