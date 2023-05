Tiroler (20) verletzt Opfer mit Motorsäge

Kuriose Szenen dürften sich am Montag gegen 6 Uhr in Westendorf (Bezirk Kitzbühel in Tirol) abgespielt haben. Während eine Gruppe Einheimischer das Areal rund um den Maibaum aufräumte, wollte ein junger Mann (20) mit einer Motorsäge den Baum fällen. Beim Versuch, ihn aufzuhalten, wurde einer der Helfer verletzt.