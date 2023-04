Kühbauer nach 4:0: „Ein unglaublich schöner Tag“

Robert Zulj (Doppel-Torschütze LASK):

„Es war eine schwere erste Halbzeit, in der wir nicht oft die richtige Lösung hatten. Ich finde, dass das 4:0 ein bisschen zu hoch ist. Wir schauen auf keinen Tabellenplatz, sondern auf unsere Leistungen. Wir brauchen uns nicht in die Höhe heben und müssen schön am Boden bleiben.“