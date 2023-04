LASK gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Der LASK will den Druck auf Sturm Graz im Kampf um Rang zwei in der Bundesliga aufrechthalten. Dazu benötigen die Linzer heute im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt einen Sieg, zumal die Steirer am Mittwoch in einer vorgezogenen Partie der 5. Runde der Meistergruppe gewonnen und den Vorsprung auf den Dritten auf sechs Punkte ausgebaut hatten. Die Vorzeichen stehen gut, die Truppe von Coach Dietmar Kühbauer ist das Team der Stunde im „oberen Play-off“.