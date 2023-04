Faistenau stürmte erstmals an die Spitze

Mattsee hieß der erste Tabellenführer der 2. Landesliga Nord nach der ersten Runde Anfang August. In weiterer Folge belegten Köstendorf und seit der 14. Runde ATSV Salzburg die Ligaspitze. Im fan.at-Spiel der Runde empfing Köstendorf am Freitag ATSV-Verfolger Nummer eins Faistenau, der nach der 1:5-Pleite im Hinspiel etwas gut zu machen hatte. Mit neun Siegen in Folge war das Selbstvertrauen der Gäste groß. Der Gastgeber hingegen startete mit drei Niederlagen aus den ersten vier Partien aufgrund einiger Verletzungsproblemen in der Vorbereitung in die Frühjahrssaison mehr als bescheiden.