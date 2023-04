St. Pölten nach 3:0 in Dornbirn wieder voran

Der SKN St. Pölten hat die Tabellenführung in der 2. Liga mit einer souveränen Vorstellung im „Ländle“ zurückerobert. Nach einem 3:0 (1:0) beim neuntplatzierten FC Dornbirn schoben sich die Niederösterreicher am Samstag im Aufstiegsrennen wieder an Blau Weiß Linz vorbei.