Melissa Naschenweng rockte mit pinker Harmonika

Glücksmomente auf der Bühne

Von „I steh auf Bergbauernbuam“ über „Traktorführerschein“ bis zu „Difigiano“! Das Publikum sang bei ihren Hits lautstark. Auch Lieder aus ihrem aktuellen Album „Glück“ performte die Kärntnerin. Inspiration für dieses war das Gefühl, das sie auf der Bühne verspürt. Solche Glücksmomente, gerade nach schwierigen Zeiten, tun der Seele gut, so die Schlager-Queen. „Meine Oma hat immer gesagt: Was der Seele guttut, stärkt das Immunsystem“, erinnert sich Naschenweng im Interview zurück. Nach dem Start der Bergbauern-Tour in Graz verstarb leider ihre geliebte Großmutter. In Erinnerung an sie startete die Show im VAZ: Auf einer Leinwand wurden Videos und Fotos von ihr und ihrer Oma gezeigt - sogenannte „Glücksmomente“.