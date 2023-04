Luftalarm bei Konzert von ESC-Teilnehmern in Kiew

„Es ist, was es ist“, sagte Musiker Andrij Huzuljak nach dem Heulen der Sirenen, „wir glauben an unsere Luftabwehr.“ Sänger Jeffery Kenny ist solche Unterbrechungen bereits gewohnt: „Wir müssen immer nach unten kommen und versuchen, uns in Sicherheit zu bringen.“ Das Entwarnungssignal kam am Freitag rechtzeitig, Tvorchi konnte das Überraschungskonzert schließlich doch noch in der Eingangshalle des Kiewer Bahnhofs geben.