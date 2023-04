Gerda Goldig sorgt für Sonnenschein auf dem Balkon

„Alte Sorten haben den Vorteil, dass sie an den Standort und die herrschenden klimatischen Bedingungen gewöhnt sind“, verrät Birgit Knaus, Geschäftsführerin von Bio Austria Kärnten. Neben den Bio-Jungpflanzen haben die Bio-Bauern allerhand Gartel- und Pflegetipps mit im Gepäck. Der Jungpflanzenmarkt hat Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Pfarre St. Stefan in Finkenstein lädt am Dienstag, 2. Mai, zu einer Pflanzentauschbörse. Auf dem Kirchenplatz können ab 17.30 Uhr Hobbygärtner Jungpflanzen, Ableger, Saatgut, Knollen, Blumen, Kräuter und Co. tauschen.