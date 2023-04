Kriminelle stahlen bei Banküberfall Bargeld & Gold

Wie berichtet, wurde die Raiffeisen-Filiale in Knittelfeld am Montag überfallen. Gegen 2 Uhr brachen die Täter in die Bank ein, verschafften sich Zugang ins Foyer und räumten dort mehr als 160 Schließfächer leer. In diesen befanden sich laut Ermittlern Bargeld und Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro.