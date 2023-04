Geldverschwendung? Mattersburg-Stadtbus in Kritik

Bei Schülern beliebt

SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager stellt die Kosten nicht in Abrede. Sie betont allerdings, dass das Angebot besonders in den Morgenstunden von den Schülern sehr gut angenommen werde. Auch biete man damit älteren Menschen die Möglichkeit weiter mobil zu bleiben. Man erhalte positive Rückmeldungen, Nachbargemeinden seien an einer Anbindung interessiert. Zudem sei der MABU ein Anreiz, das Auto stehen zu lassen. Dass es Leerfahrten gebe, lasse sich - wie auch bei Linienbussen - nicht vermeiden. Es könne sein, dass es eine Zeit lang dauert, bis das Angebot voll angenommen werde. Man sei dabei, den Bedarf zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen.