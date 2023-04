Ex-Teamkollege über Ronaldo: „Habe ihn gehasst“

Dybala bei AS Rom, Ronaldo in Saudi-Arabien

Von 2018 bis 2021 wurden sie zweimal italienischer Meister, der Champions-League-Titel bliebe ihnen allerdings verwehrt. Mittlerweile haben Ronaldo und Dybala komplett unterschiedliche Wege eingeschlagen. Während Dybala seit Anfang dieser Saison für die AS Rom spielt, schnürt Ronaldo seine Schuhe für den saudischen Klub Al-Nassr.