Ronaldo brüllt eigene Bank an, nun droht Super-GAU

Und Ronaldo? Der Ausnahmekönner im Trikot von Al-Nassr hatte gute Chancen, scheiterte jedoch immer wieder an Keeper Munir. Kurz nach dem Pfiff zur Halbzeitpause war „CR7“ dann richtig sauer. Auf dem Weg in die Kabine schimpfte er in Richtung seiner eigenen Bank und gestikulierte dabei wild.