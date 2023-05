Hauben-Koch schwört auf goldene Winkekatzen

Sie trägt ein rotes Halsband, japanische Schriftzeichen zieren außerdem ihre linke Pfote, die sie hebt - so sieht die goldene Winkekatze aus, die im Eingangsbereich des Lokals Izakaya in Schärding die Gäste begrüßt. „Mir taugen die einfach“, sagt Lukas Kienbauer, der mittlerweile in jedem seiner Lokale eine der Winkekatzen stehen hat.